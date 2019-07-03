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محتجون يستهدفون شركة أمازون في فرنسا ويطالبون بإجراءات لحماية البيئة

3
JULY
2019
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سبوتنيك - احتج مئات من المدافعين عن البيئة خارج مقار شركة أمازون في باريس وعند مركزين إقليميين للتوزيع تابعين لها في فرنسا اليوم الثلاثاء في إطار تصعيد المظاهرات المتعلقة بتغير المناخ.
 
وشارك في الاحتجاج جماعات منها أصدقاء الأرض والسترات الصفراء التي نظمت مظاهرات على مدى أشهر ضد الرئيس إيمانويل ماكرون.
 
أحد المتظاهرين يرتدي سترة صفراء يلوح بعلم فرنسي وهو يقف على الشانزليزيه بالقرب من قوس النصر أثناء مظاهرة حركة السترات الصفراء في باريس
 
وعطل نحو 240 شخصا الوصول إلى مكتب أمازون الرئيسي في باريس وشجب الكثيرون ممارساتها التجارية قائلين إنها لا تدفع حصتها من الضرائب ولا تدفع أجورا عادلة للعاملين.
 
وأغلق نحو 70 شخصا مركز توزيع في مدينة تولوز في جنوب البلاد وتجمع نحو 80 آخرين عند مركز قرب مدينة ليل في الشمال وأجبروا العاملين على العودة لديارهم وقال منظمون إن العمل توقف بالمركزين.
 
وقالت أمازون في بيان أرسلته لرويترز إنها تحترم الحق في التظاهر للتعبير عن الرأي لكنها دافعت عن ممارساتها التجارية قائلة إنها تدفع جميع الضرائب المستحقة عليها.
 
وقال المتظاهرون إنهم شعروا بغضب بسبب تقرير نشر الأسبوع الماضي وأظهر عدم التزام فرنسا بتعهداتها لخفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون ومكافحة التغير المناخي. ويقول مدافعون عن البيئة إن على شركة أمازون بذل جهود أكبر للحد من تأثيرها على البيئة بما ذلك تغيير سياستها بتدمير المواد غير الغذائية التي لم يتم بيعها مثل الملابس وأدوات التجميل والسلع الكمالية.
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