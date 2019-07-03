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بالفيديو - طفل يسقط تحت القطار في غفلة من والدته!

3
JULY
2019
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نشرت السلطات الأسترالية، يوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر طفلا صغيرا، أثناء سقوطه في فجوة بين الرصيف والقطار، داعية الآباء إلى توخي الحذر حين يسافرون رفقة أبنائهم الصغار.

ويبدو في الفيديو، طفل صغير يخطو صوب القطار في محطة بمدينة سيدني، فيما كانت والدته تقوم بدفع صغيرها الآخر في عربة.

وما إن اقترب الابن من القطار حتى وقع في الفجوة الصغيرة التي تفصل القطار عن الرصيف، وسارعت الأم إلى رفع يديها، حتى تلفت انتباه من يعملون في المحطة.

واحتشد باقي الركاب حول الطفل وقاموا بسحبه من المأزق على نحو سريع، ولم يجر إظهار ملامح الأم وطفلها، حفاظا على خصوصيتهما.

ولم يصب الطفل بأي أذى، وقال مصدر في حكومة ولاية نيو ساوث ويلز، إنه لم يتأت الحصول على تعليق من الأم بشأن ما حصل.

وأوضح وزير النقل في الحكومة المحلية، أندريو كونستونس، أن نصف الحوادث التي تقع في محطات مدينة سيدني تسجل في محطة "منطقة الأعمال".

وحثت السلطات الآباء على الانتباه إلى أبنائهم، وأوصتهم بالإمساك بأيدي الصغار حين يدخلون إلى محطات النقل.

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