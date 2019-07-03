وكالة الفضاء الأوروبية: هذا هو الشهر الأكثر حرارة على الأرض!

A + A -

شهد العالم خلال الأسابيع القليلة الماضية أكبر موجة حر، ربما في تاريخه، امتدت من أفريقيا مرورا بآسيا وأوروبا.

ذكرت صحيفة "اندبندنت" البريطانية نقلا عن وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا) أن شهر حزيران/ يونيو كان الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق على الأرض.

أظهرت البيانات الصادرة عن هيئة "كوبرنيكوس" للتغير المناخي أن متوسط درجات الحرارة العالمية لشهر حزيران/ يونيو 2019 سجل أعلى مستوى له خلال هذا الشهر، وكانت درجات الحرارة أعلى بـ 6-10 درجات مئوية من المعتاد في معظم أنحاء فرنسا وألمانيا وشمال إسبانيا خلال الأيام الأخيرة من الشهر.

وقال خبراء في مجموعة "وورلد ويثير أتريبيوشن" إن الارتفاع السريع لمتوسط درجات الحرارة في فرنسا في الفترة ما بين 26 و28 حزيران/ يونيو هو نتيجة لظاهرة الاحتباس الحراري التي يسببها الإنسان.

من جانبها أشارت الوكالة أنه من الصعب ربط الموجات الحارة مباشرة بتغير المناخ، ولكن مثل هذه الظواهر الجوية المتطرفة من المتوقع أن تصبح أكثر شيوعًا بسبب الاحتباس الحراري.

وقال رئيس الوكالة جان نويل ثيبوت: "إنه على الرغم من أن ارتفاع درجات الحرارة قد يكون ظاهرة مؤقتة، فمن المحتمل أن نرى المزيد من هذه الظواهر في المستقبل بسبب تغير المناخ."