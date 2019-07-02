ألمانيا تغرم فيسبوك بسبب "خطاب الكراهية"

أصدرت السلطات الألمانية غرامة قدرها مليوني يورو (2.3 مليون دولار) بحق شركة فيسبوك بموجب قانون هدفه مكافحة خطاب الكراهية.

وقال مكتب العدل الاتحادي، الثلاثاء، إن شركة التواصل الاجتماعي فشلت في الوفاء بمتطلبات الشفافية في تعاملها مع شكاوى خطاب الكراهية.

وأضاف أن تقرير فيسبوك عن النصف الأول من العام 2018 لم يعكس العدد الحقيقي للشكاوى من المحتوى غير القانوني المشتبه به، والذي يتضمن في ألمانيا الإهانات المعادية للسامية، والمواد التي تحرض على الكراهية ضد أشخاص أو مجموعات استنادا إلى ديانتهم أو عرقيتهم.

وتابع المكتب "كانت هناك معلومات منقوصة أيضا بشأن مهارات لغة وتدريب الموظفين المخولين بالتعامل مع شكاوى خطاب الكراهية. ولم تعقب شركة فيسبوك على الغرامة على الفور."

وسبق للشركة فيسبوك الأميركية أن أعلنت في وفي عام 2018، أنها تلقت 1048 شكوى تتعلق بالمحتوى غير القانوني على برنامجها خلال النصف الثاني من ذلك العام، في حين أبلغت تويتر ويوتوبعن نحو 250 ألف شكوى.