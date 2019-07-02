بوتين يكلف وزير الدفاع بالوقوف على أسباب حادث الغواصة

A + A -

قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، تعازيه لأسر ضحايا الحريق الذي اشتعل في غواصة للأبحاث في المياه الإقليمية الروسية، وأودى بحياة 14 بحارا.

قال بوتين خلال استقباله وزير الدفاع، سيرغي شويغو: "أتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا".

كما كلف بوتين وزير الدفاع بالوقوف بنفسه على أسباب الحادث، حيث قال: "أكلفكم بالتوجه إلى سيفيرومورسك والاستماع إلى التقرير بأنفسكم".

وأكد أن شويغو سيقدم تقريرا عن الموقف بمجرد وصوله إلى هناك.

كما أصدر بوتين تعليماته إلى وزير الدفاع بتقديم المساعدة لأسر البحارة الأربعة عشر، حيث قال: "يجب عمل كل شيء لمساعدتهم ومساندتهم".