أردوغان: بعض الأشخاص يدفعون الأموال لدفن قضية خاشقجي

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "بعض الأشخاص يدفعون أموالا طائلة لدفن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي" الذي قتل في قنصلية بلاده باسطنبول في تشرن أول/اكتوبر الماضي.

وكان أردوغان قال في وقت سابق خلال القمة، إنه يجب على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كشف قتلة خاشقجي، وأضاف أنه "ما زال يجري إخفاء بعض جوانب هذه الجريمة".

وفي موضوع آخر، قال أردوغان في مقابلة مع قناة (إن.تي في) التركية، الأحد، إنه "لا يمكن على الإطلاق أن تنظر تركيا بشكل إيجابي لخطة الولايات المتحدة للسلام في الشرق الأوسط".

وحول أنظمة صواريخ أس- 400 الروسية، قال الرئيس التركي، إنه سيتم تسلم أول دفعة من أنظمة صواريخ أس -400 الدفاعية الروسية في غضون عشرة أيام، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان أردوغان أنه لن يتم فرض عقوبات أمريكية بسبب هذه الصفقة.