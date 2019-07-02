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”أكبر عملية تنظيف تحت الماء“ تدخل موسوعة غينيس

2
JULY
2019
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مهدي كريم --أخبار الآن -

سجلت مجموعة من 633 غواصاً، كانت قد دخلت مياه رصيف ديرفيلد بيتش الدولي لصيد الأسماك في فلوريدا يوم السبت الماضي، رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس لأكبر عملية تنظيف تحت الماء أثناء عملهم لاستعادة النفايات من المحيط.


وفي حين لم يتم بعد تأكيد الوزن الرسمي للنفايات التي قاموا بجمعها ، أفادت التقارير أن الغواصين قاموا بتنظيف ما لا يقل عن 1626 رطلاً من النفايات البحرية. كما تعتقد مجموعة الحفاظ على المحيطات Project AWARE أن المبادرة يمكن أن تسفر عن ما يصل إلى 3200 رطل من النفايات.


وقال جاك فيشمان ، وهو مسؤول في Project AWARE: "جمع هذا الحدث غواصين من جميع أنحاء جنوب فلوريدا لغرض تحقيق هدف مجتمعي". وأضاف "هذا الإنجاز الذي حققه 633 غواصًا نجح في إزالة 3200 رطل من الحطام البحري".


يتم إجراء هذا التنظيف السنوي كل عام، منذ الخمسة عشر عامًا الماضية ، بمشاركة غواصين من جميع أنحاء البلاد ومن جميع أنحاء العالم. وقد تم دعم هذا الحدث ، الذي نظمه متجر الغطس المحلي Dixie Divers و Deerfield Beach Women's Club ، من قبل PADI Project Aware .

"من الواضح أنه تم جمع القمامة ، لكن الجميل أننا كنا 633 غواصًا ، وتمكنا من القيام بعملية تنظيف شاملة للغاية" ، هذا ما قاله غواص وخبير حماية البيئة RJ Harper.

وتٌشير التقارير الى أن هناك 8 ملايين طن من التلوث البلاستيكي الذي ينتهي في محيطات العالم كل عام. تتكون نصف النفايات البلاستيكية من المنتجات ذات الاستخدام الواحد والبلاستيك غير القابل للتحلل ، مما يجعل إدارة النفايات البلاستيكية صعبة لأنها مستمرة في التكاثر بمعدلات سريعة. وهذا ما يُشكل تهديداً للحياة البحرية.


وتجدر الإشارة ال أن الرقم القياسي السابق لأكبر عملية تنظيف تحت الماء كانت في عام 2015 في البحر الأحمر في مصر.

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