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البنتاغون يتخوف من انتصار روسيا في معركة النفوذ

1
JULY
2019
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قال البنتاغون إن الولايات المتحدة لا تتصدى بشكل فعال للحرب السياسية التي أطلقتها روسيا في جميع أنحاء العالم.

نقلت جريدة "بوليتكو" الأمريكية عن محللين في البنتاغون وخبراء استراتيجيين، أن واشنطن لا تقيم جيدا كيفية استخدام السلطات الروسية للدعاية والتضليل للتأثير على الرأي العام في أوروبا وآسيا الوسطى وأفريقيا وأمريكا اللاتينية حسب تعبيرهم.

وأشار الخبراء إلى أن الحكومة الأمريكية لا تملك سياسة متماسكة مقارنة بالتي استخدمتها ضد الاتحاد السوفيتي في الحرب الباردة. كما أضاف الخبراء أن الولايات المتحدة غير فعالة وأن موسكو تعمل بنشاط في "المناطق الرمادية" مما يقوض الأنظمة الديمقراطية وتجبر الدول المجاورة لها على التصرف لمصالحها، حسب تعبيرهم.

وأشار الباحثون إلى أن التقارب الروسي الصيني قد يؤدي إلى انقلاب كامل للنظام العالمي القائم وقد يفقد واشنطن نفوذها العالمي، مقترحين على الإدارة الأمريكية إثارة عدم الثقة المتبادلة بين روسيا والصين بجميع الطرق.

في غضون ذلك، دعا الخبراء إلى ضرورة إقامة علاقات مع روسيا أولا قبل كل شيء لتجنب سباق تسلح نووي جديد وإقامة شراكة، مؤكدين أن الوقت لم يفت بعد.

هذا وأعلن البنتاغون في شهر آذار/ مارس الماضي تخصيص 661 مليون لسنة 2020 لمواجهة التأثير الروسي، وأن الأموال ستوجه إلى "تعزيز التصدي للنفوذ الروسي الضار في أوروبا وأوراسيا وآسيا الوسطى" حسب الإدارة الأمريكية.

sputniknews

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