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كيفن كوستنر يكشف سرا عن الأميرة ديانا!

1
JULY
2019
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يعد فيلم The Bodyguard‎ واحدا من أشهر أيقونات السينما العالمية في التسعينيات، لكن الجزء الثاني منه كان سيطلق زوبعة كبيرة لو كتب له الخروج إلى النور.

وذكر موقع مجلة People الأمريكية، أن المخرج والممثل الشهير كيفن كوستنر أكد أن الأميرة ديانا وافقت على أن يكتب هو سيناريو فيلم سينمائي تلعب فيه الدور الرئيسي.

وقال كوستنر: "أتذكر أنها كانت لطيفة جدا معي على الهاتف، طرحت علي أسئلة مثل "هل سيكون لدينا مشهد قبلات؟"، ومع ذلك كانت متحفظة ومتوترة بعض الشيء، لأن حياتها كانت طوال الوقت مراقبة".

ويتمحور الفيلم، وفقا للصحيفة، حول موضوع حماية كيفن كوستنر للأميرة من معجبيها والمصورين المتطفلين، إلى أن تتطور العلاقة بينهما لتتحول إلى علاقة حب رومانسية.

وأضاف كوستنر، أنه أنهى سيناريو الفيلم في أغسطس 1997، قبل يوم واحد من وفاة الأميرة ديانا في حادث سير بباريس.

المصدر: نوفوستي

روسيا اليوم
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