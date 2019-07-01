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اندلاع احتجاجات جديدة مع استعداد هونج كونج لحشد سنوي في ذكرى تسليمها للصين

1
JULY
2019
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هونج كونج (رويترز) - واجه مئات المحتجين شرطة مكافحة الشغب في ساعة مبكرة من صباح الاثنين الذي يوافق الذكرى السنوية الثانية والعشرين لعودة هونج كونج إلى حكم الصين قبل تجمع سنوي من المتوقع أن يجتذب حشودا ضخمة وسط غضب واسع النطاق بشأن مشروع قانون مثير للجدل لتسليم المشتبه بهم للصين لمحاكمتهم.
 
واستخدمت الشرطة مسحوق الفلفل لتفريق المتظاهرين في أحدث احتجاج على مشروع قانون التسليم.
 
وأدى مشروع القانون إلى سقوط هونج كونج في اضطرابات سياسية وقد اضطرت الحكومة لتعليقه بعد أن شهدت البلاد أضخم وأعنف احتجاجات منذ عشرات السنين.
 
وظهرت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج علنا لأول مرة منذ أكثر من عشرة أيام في حفل لرفع العلم بمناسبة مرور 22 عاما على تسليم هونج كونج لبكين بموجب اتفاق لضمان حكمها الذاتي.واتسم الاحتفال بهذه الذكرى في السنوات الاخيرة بإحباط متزايد بشأن ما يصفه سكان كثيرون بزيادة تدخل الصين وتراجع الحريات.
 
وتنفي الصين التدخل ولكن كثيرين من سكان هونج كونج يعتبرون مشروع قانون التسليم أحدث خطوة في مسيرة دؤوبة نحو سيطرة الصين على الإقليم.
 
وأدى الغضب من مشروع القانون إلى إحياء حركة احتجاج بعد أن فقدت الزخم عقب إخفاق مظاهرات مطالبة بالديمقراطية في 2014 في إجبار الصين على تقديم تنازلات وأدت إلى اعتقال مئات النشطاء.
 
ويقول منظمو أحدث احتجاجات إنهم واثقون من أن الغضب من تقاعس الحكومة عن سحب مشروع القانون سيزيد أعداد المحتجين يوم الاثنين وهو يوم عطلة عامة لا تعمل فيه الأسواق المالية ومعظم الشركات.
 
ومن المقرر بدء التجمع المطالب بالديمقراطية في الساعة 0630 بتوقيت جرينتش في متنزه فيكتوريا وينتهي عند مكاتب الحكومة قرب وسط المركز المالي.وتسببت المظاهرات التي شهدتها هونج كونج في الآونة الأخيرة في دمار كما أجبرت الحكومة على إغلاق مكاتبها في عدة مناسبات وأدت إلى حالة فوضى بسبب إغلاق المتظاهرين الطرق ومحاصرة المقر الرئيسي للشرطة.
 
ونقلت صحيفة ساوث تشاينا مورننج بوست عن مصادر لم تكشف النقاب عنها قولها إن نحو خمسة آلاف من أفراد شرطة مكافحة الشغب سيكونون مستعدين لمواجهة أي اضطرابات.
 
Reuters
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