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تحطم جسم غامض فوق "شمال قبرص"..

1
JULY
2019
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قال مسؤول في منطقة شمال قبرص الانفصالية، إن جسما طائرا مجهولا، ربما كان صاروخا تحطم شمالي العاصمة القبرصية، نيقوسيا، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، دون وقوع إصابات.

وأوضح وزير خارجية شمال قبرص التي لا يعترف بها أحد كدولة سوى تركيا، قدرت أوزارساي، في بيان على "تويتر" :"طبقا للمعلومات التي استقيتها من مصادرنا العسكرية، فإن سبب الحادث الذي وقعت الليلة لم تكن.. طائرة مروحية أو إحدى مركباتنا المشابهة".

وتابع أوزارساي :"جنودنا وشرطتنا وفرق الإطفاء يقومون بعمليات فحص في الموقع".وأضاف أنه لم يتضح على الفور السبب وراء ذلك.

وقال إن :"النتائج المبدئية تشير إلى أن هذا الجسم الذي سبب الانفجار إما طائرة تحمل متفجرات أو متفجرات مباشرة (صاروخ). الكتابة والعلامات الموجودة على الحطام ستسمح لنا بمعرفة ما حدث على وجه الدقة قريبا".

 

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