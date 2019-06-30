دولة عربية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم !

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أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم السعودية ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند ان الكويت سجلت أعلى درجة حرارة في العالم خلال الساعات الماضية.

وقال الدكتور عبدالله في تغريدة عبر موقع تويتر أمس السبت: "على مستوى العالم تتربع مدينة الكويت ودولة الكويت على رأس هرم قائمة أعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث احتلت المراتب الأربع الأولى، من جهة ومن جهة أخرى 8 محطات كويتية جاءت ضمن قائمة الـ 15 محطة مناخية الأشد حراً في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية".