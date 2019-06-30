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"عملاء" بوتين في الغرب خالدون وأسماؤهم معروفة

30
JUNE
2019
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يحاول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الدفاع عن قيم المجتمع الروسي، وانتقاد الدعاية الغربية التي تروج للمثلية الجنسية، والتي تسعى لنشرها كثقافة يتعين على الآخر قبولها وتبنيها.
 
أثار موقف الرئيس بوتين المتمثل بمحاولة فرض مجموعة صغيرة لنمط عيش وتفكير لا تمثل إلا نفسها على المجتمع، حيث قال بوتين في مؤتمر صحفي أمس السبت على هامش مشاركته في قمة العشرين في اليابان: "ترك الأطفال وشأنهم! اخترعوا 5 أو 6 أجناس، المتحولون جنسيا، والمتحولون شكليا، لا أفهم، ما هذا؟  لكن هذا الجزء من المجتمع يريد فرض وجهة نظره على الأغلبية بالقوة".
 
دائما ما تثير مثل هذه التصريحات التي يطلقها الرئيس الروسي جدلا في وسائل الإعلام الغربية، ويروجون لها على أنها معادية للمثليين، إلا أن المقصود منها هو الدفاع عن توجهات المجتمع وقيمه الذي يعتبر أن هذه الظاهرة لا يمكن أن تكون مقياسا رغم وجودها على مر الأزمان وفي كل المجتمعات.
 
وعلى عكس ما ذهبت إليه بعض الدول الغربية، التي باتت تخصص اعتمادات من ميزانية الدولية لخدمة هذه الأغراض، لم تفعل روسيا ذلك بل ومنعت الترويج والدعاية لها.
 
تطرق الكاتب الصحفي فيكتور ماراخوفسكي، إلى هذه المسألة في مقالة نشرتها وكالة "نوفوستي"، حيث يرى أن الأدباء والمثقفين الكلاسيكيين في الغرب خدموا بأفكارهم وجهة نظر بوتين نظرا لأنهم لم يدركوا أن هذه المسألة ستكون من أوليات العصر.
 
وحقيقة أن الرئيس الروسي يتحول في الغرب إلى نوع من الزعيم الروحي لـ"الرجعيين والمناهضين لليبراليين" الخاص بهم قد تطرق إليه الإعلام الغربي منذ فترة طويلة، حتى أن بعض الأوساط الغربية باتت تخشى من "تغلغل التفكير البوتيني" في الوعي الغربي.
 
ويصف كاتب المقال أن الأدباء الكلاسيكيين والمثقفين الكلاسيكيين الغربيين أنفسهم، الذين وإن لم يعاصرونا لن تموت أفكارهم وأعمالهم وكتاباتهم، التي جلها لا تدافع على المثلية ونشرها بل هي قريبة أكثر من وجهة نظر الرئيس الروسي، ويصفهم الكاتب بأنهم "عملاء بوتين الخالدين".
روسيا اليوم
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