Une violente bagarre a éclaté samedi après-midi dans les bassins de la piscine de Châtellerault (Vienne), contraignant les responsables de l'établissement à procéder à l'évacuation de près de 600 personnes, rapporte France Bleu Poitou.

Alors qu'il faisait plus de 40 degrés en pleine canicule, les responsables du centre aquatique ont été dans l'obligation de prendre cette pénible décision, vers 17 heures, afin d'éviter que cette rixe entre jeunes de deux quartiers de Châtellerault ne dégénère en bagarre générale.

« C'est intolérable. Ce sont des groupes de deux quartiers de Châtellerault, il y a une copine qui a commencé à taper sur une autre fille puis le ton est monté, d'autres jeunes sont arrivés et ça fait dix contre dix, et quand on a vu qu'il y a eu des claques et quelques coups échangés, on a évidemment décidé d'intervenir » explique Dominique Chaine, vice-président du Grand Châtellerault en charge des équipements sportifs.

Cette évacuation décrétée samedi intervient alors que des problèmes avaient déjà été enregistrés la veille, avec une vingtaine de jeunes qui avaient déjà semé la pagaille dans les bassins.

En conséquence, la communauté d'agglomération du Grand Châtellerault a également décidé de renoncer à la gratuité des tickets d'entrée à la piscine lors des prochains épisodes caniculaires.