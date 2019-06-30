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بعد صدفة نادرة.. "أشهر عبارات البشرية" للبيع

30
JUNE
2019
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في عام 2008، تم تحديد 3 أشرطة فيديو باعتبارها التسجيلات الأصلية الوحيدة الباقية لأول هبوط على القمر بواسطة المركبة الفضائية أبولو 11 في رحلتها التاريخية عام 1969.
 
ومن المتوقع أن تجلب تسجيلات وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" ملايين الدولارات عندما يتم عرضها للبيع في مزاد علني في يوليو المقبل وفقا لما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية.
 
فعندما اشترى غاري جورج حمولة شاحنة كاملة من أشرطة الفيديو مقابل 218 دولارا من مزاد الفائض الحكومي الأميركي، منذ أكثر من 40 عاما، ومن بين حمولة الأشرطة هذه كان هناك 3 أشرطة لتسجيلات أبولو 11، وهذا يعني أن قيمة هذه الأشرطة الثلاث لا تتعدى حفنة من الدولارات.
 
وكان غاري جورج، البالغ من العمر 65 عاما، يخطط لبيع الأشرطة الثلاثة، المسماة "أبولو 11 إيفا" (Apollo 11 EVA) إلى محطات التلفزيون من أجل إعادة استعمالها للتسجيل عليها، لكن لحسن الحظ، قرر التمسك بهذه الأشرطة الثلاثة.
 
ومن المقرر بيع هذه الأشرطة الثلاث، التي يحتوي أحدها على كلمات نيل أرمسترونغ الشهيرة "هذه خطوة صغيرة بالنسبة للإنسان، قفزة واحدة كبيرة للبشرية"، في يوليو في دار سوذبيز للمزادات في نيويورك، حيث من المتوقع أن تتجاوز فيمتها مبلغ مليوني دولار.
 
وتتضمن المجموعة أيضا لقطات لرائد الفضاء الأميركي "باز ألدرين"، وهو يمشي بتثاقل على القمر ويزرع العلم الأميركي على سطحه ويجمع العينات.
 
كما يظهر فيها تسجيل للمكالمة التي أجراها الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون مع الطاقم في ذلك الحين.
 
وقال المهندس الميكانيكي المتقاعد جورج إنه فوجئ بوجودها ضمن حمولة الشاحنة، مضيفا "لم يكن لدي أدنى فكرة عن وجود أي شيء له قيمة.. كنت أخطط لبيعها إلى محطات التلفزيون فقط للتسجيل عليها".
 
وأشار جورج إلى أنه باع 8 بكرات (أشرطة) لمحطات التلفزيون مقابل 50 دولارا لكل منها، موضحا أن والده هو الذي اكتشف أشرطة فيديو ناسا الثلاثة.
 
وفي ذلك الوقت قرر جورج الاحتفاظ بهذه الأشرطة على اعتبار أنها "قد تكون ذات قيمة يوما ما. لذلك، ولهذا السبب بالذات، أخرجتها واحتفظت بها لمدة 43 عاما.. هكذا نجت هذه الأشرطة".
 
الجدير بالذكر أن "ناسا" اعترفت في العام 2006،  بأنها لم تتمكن من العثور على تسجيلات الفيديو الأصلية للمركبة أبولو 11 عندما هبطت على القمر.
 
وقال جورج إنه لم يكن لديه المعدات اللازمة لمشاهدة الأشرطة، ولكن بعد أن بدأ الحديث عنها في ناسا ومحاولة إرجاعها إلى وكالة الفضاء، صار بإمكانه مشاهدة اللقطات لأول مرة في استوديو خاص في كاليفورنيا.
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