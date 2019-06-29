living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عائلات رهبان فرنسيين قتلوا في الجزائر تطالب القضاء الفرنسي باستدعاء بوتفليقة

29
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
طالبت عائلات رهبان فرنسيين قتلوا سنة 1996 في الجزائر من القضاء الفرنسي الاستماع لأقوال الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس جهاز المخابرات أثناء فترة حكمه، الجنرال محمد مدين.
 
وأكد محامي العائلات التي قدمت دعاوى قضائية، باتريك بودوين، في رسالة صدرت في 21 يونيو أن مطالب سماع بوتفليقة جاءت في ظل "تطور الوضع السياسي في الجزائر"، مؤكدا أن هذه الخطوة مقرونة بتحسن الحالة الصحية للرئيس الجزائري السابق.
 
وأضاف أن الاستماع للجنرال مدين يجب أن يكون "في أسرع ما يمكن".
 
وقال بودوين في رسالة نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية إن "عدم تعاون السلطات الجزائرية أدى إلى الفشل حتى الآن في جمع كل المعلومات اللازمة عن ظروف الاختطاف والاحتجاز وإعدام رهبان تيبحرين"، وخاصة "تصرفات أجهزة المخابرات والأمن".
 
ولمح المحامي إلى أن الحقيقة حول مقتل الرهبان لا زالت مخفية بعد أن نقل عن بوتفليقة قوله "ليس من الجيد الإفصاح عن الحقيقة كاملة لحظة وقوعها".
 
يذكر أن الرهبان قتلوا في 27 مارس 1996 في دير بمنطقة تيبحرين شمالي الجزائر.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout