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لماذا أحضر بوتين كوب الشاي الخاص به إلى مأدبة عشاء قمة مجموعة العشرين‎؟

29
JUNE
2019
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هل هو القلق من التعرّض للتسمّم؟ أم مجرّد نزوة لرئيس يعشق الشاي؟ فقد جلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كوب الشاي الخاص به إلى مأدبة العشاء التي أقيمت مساء أمس الجمعة في ختام اليوم الأول من أعمال قمّة العشرين، مثيراً تساؤلات روّاد الإنترنت لدرجة استدعت رداً من الناطق باسم الكرملين.
 
وصوّر الرئيس الروسي خلال العشاء، وهو يشرب من كوبه الخاص، وهو كوب أبيض حافظ للحرارة، في حين أنّ الزعماء حوله يستخدمون فناجين كلاسيكية.
 
وأظهرت لقطات تلفزيونية بوتين يرفع نخب نظيره الأميركي ترامب عن بعد، إذ كان يتوسطهما رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي يستضيف بلده قمّة مجموعة دول العشرين.
 
وسرعان ما انتشرت هذه الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل بعض رواد الشبكات، بدرجة ما من الجدية، إن كان الرئيس الروسي يخشى التعرض للتسمّم.
 
لكن هذه الصورة ليست الأولى من نوعها، فهذا الكوب الأبيض الذي يحمل شعار الجيش الروسي والذي استخدمه بوتين في قمّة مجموعة العشرين، يشبه إلى حدّ بعيد ذاك الذي استعمله الرئيس الروسي الأسبوع الماضي خلال حلقته السنوية ”خط مباشر“ على التلفزيون الروسي.
 
وسرعان ما تدخّل الكرملين لبتّ الجدل، فقال الناطق باسمه ديميتري بيسكوف إنّ الرئيس ”يشرب الشاي باستمرار من هذا الكوب الحافظ للحرارة“.
Al-Jadeed
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