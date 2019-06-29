living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

10 أعوام وهو بالمشفى فاقداً للوعي لكنه يحرك عينيه ويتنفس بشكل طبيعي.. محكمة تحسم أمره وتقف مع رغبة زوجته ضد أبويه

29
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قضت أعلى محكمة في فرنسا، الجمعة 29 يونيو/حزيران 2019، بالسماح بنزع أجهزة الإعاشة عن مريض فرنسي يرقد في غيبوبة عميقة منذ إصابته بشلل رباعي قبل أكثر من 10 أعوام.
 
وألغت محكمة النقض قرار محكمة استئناف كان قد أمر الأطباء في الشهر الماضي بإبقاء فنسن لامبرت حياً وذلك بعد 12 ساعة فقط من قيام الأطباء بنزع أجهزة الإعاشة عن الرجل رغم معارضة أبويه.
 
وقالت باتريس سبينوسي، محامية راشيل زوجة لامبرت، للصحفيين: «إن الحكم يزيل آخر عقبة قانونية أمام وقف العلاج».
 
وتدعو زوجته وبعض إخوانه إلى وقف العلاج، بينما يقول أبواه وبتأييد بعض الأقارب إنه ينبغي إبقاؤه على قيد الحياة، وشرعا في سلسلة من المحاولات القانونية للحفاظ على استمرار العلاج.
 
في عام 2008  تعرض الرجل لحادث دراجة نارية تسبب في تلف في الدماغ. في عام 2015 ، قدمت زوجته  التماسا إلى المحكمة لوقف جميع أشكال العلاج والرعاية بما في ذلك الطعام والماء إلا أن والديه يقاتلان من أجل حياته.
 
ويعني الحكم الجديد أن المستشفى الواقع في رانس بشمال شرق البلاد قد يستطيع الآن مجدداً وقف التغذية الصناعية والتزويد بالسوائل التي تحافظ على حياة لامبرت منذ حادث دراجة نارية في عام 2008.
 
والرجل فاقد للوعي لكنه يستطيع التنفس دون جهاز، ويحرك عينيه بين الحين والآخر.
 
وتجرّم فرنسا القتل الرحيم، لكن قانوناً صدر في عام 2016 يسمح للأطباء بوضع المرضى الميؤوس من شفائهم في غيبوبة عميقة حتى وفاتهم.
 
ويميز القانون بين القتل الرحيم والغيبوبة العميقة.
 
والقتل الرحيم جائز قانوناً بأشكال مختلفة في هولندا وبلجيكا وكولومبيا ولوكسمبورغ وكندا، بينما تسمح عدة ولايات أمريكية بالانتحار بمساعدة أطباء.
Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout