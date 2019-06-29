مضيفة خاطرت بنفسها لإنقاذ جميع ركاب الطائرة المنكوبة!

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أظهرت مضيفة طيران روسية شجاعة منقطعة النظير، خلال إجلائها جميع ركاب الطائرة المحترقة، التي هبطت اضطراريا في جمهورية بورياتيا وأسفرت عن مقتل كابتن الرحلة ومساعده الفني.

وأجلت مضيفة الطيران، يلينا لابوتسكايا، ركاب الطائرة البالغ عددهم 43 مسافرا، لأنها كانت المضيفة الوحيدة من طاقم الطائرة الموجودة في صالون الركاب أثناء وقوع الحادث.

وبدأت عملية الإنقاذ على عاتق المضيفة لوحدها ريثما ساعدها طاقم الإنقاذ الأرضي الذي وصل للإغاثة.

لكن لابوتسكايا لم تغادر صالون ركاب الطائرة المنكوبة، حتى تأكدت بأن جميع الركاب خرجوا قبلها سالمين.

وكانت طائرة الركاب من طراز "آن-24" التابعة للخطوط الجوية الروسية "أنغارا" قد أقلعت صباح الخميس، 27 يونيو الجاري، من مطار نيجني أنغارسك في طريقها إلى مدينة أولان أوديه.