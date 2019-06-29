أميركا.. عشرات العائلات تتسابق لتبني "طفلة الغابة"

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قال مسؤول حكومي أميركي إن عوائل من جميع أنحاء العالم "تنتظر في طابور" تبني الطفلة "المعجزة" التي عُثر عليها داخل كيس بلاستيكي في ولاية جورجيا، في وقت سابق من الشهر الجاري.

وعثرت الشرطة على الرضيعة، الملقبة باسم رضيعة الهند، في السادس من شهر يونيو الحالي، في مقاطعة فورسيث بجورجيا، بعد أن أبلغ السكان عن سماعهم لصوت طفل يبكي.

ونشرت الشرطة لقطات مصورة ينفطر لها القلب لضابط يمزق الكيس البلاستيكي الذي كانت تستقر فيه الرضيعة، وسرعان ما نُقلت إلى المستشفى، وهناك قال الأطباء إنها لم تصب بأذى.

وأظهرت لقطات الفيديو عملية إنقاذ حديثة الولادة التي تُركت في غابة قرب مدينة كومينغ، على بعد نحو 56 كيلومترا إلى الشمال من مدينة أتلانتا، وفقا لما ذكرته موقع سكاي نيوز البريطاني.

وأطلق ضباط الشرطة على الطفلة اسم "رضيعة الهند"، تيمنا بقصة ماوكلي، أو "فتى الأدغال"، الذي ربته الذئاب في غابة في الهند، على أمل أن يشجع أي شخص لديه معلومات عن الوالدين على التقدم والإدلاء بها إلى مراكز الشرطة.

وبعد ثلاثة أسابيع من العثور عليها، يقال إن الرضيعة "تبتسم" و"تنمو"، وأنها تحت رعاية خدمات الأطفال، وستظل هناك حتى يتم إيجاد منزل دائم لها.

ولم يحدد مكتب عمدة مقاطعة فورسيث والدة الطفلة أو أقاربها. وذكر المكتب في منشور على فيسبوك أنه "لا توجد معلومات جديدة لتبادلها بشأن مولودة الهند".

لكن طبقا لتوم رولينغز، مدير قسم خدمات الأسرة والطفل في جورجيا، فإن هناك الكثير من الأسر التي ترغب في تبنيها.

وأشار رولينغز لبرنامج "صباح الخير يا أميركا" على شبكة إيه بي سي، إلى أن القسم لديه "أشخاص ينتظرون في طابور لاستضافة الطفلة بمنزل دائم".