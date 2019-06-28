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أول زيارة خارجية للأمير هاري وزوجته منذ ولادة طفلهما

28
JUNE
2019
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يتوجه الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل، إلى جنوب القارة الأفريقية، في وقت لاحق من العام الجاري، في أول زيارة خارجية رسمية لهما كعائلة منذ ولادة طفلهما آرتشي.
 
وذكر قصر بكنغهام، الخميس، أن الزوجين سيزوران دول جنوب أفريقيا وأنغولا ومالاوي وسيقومان بزيارة عمل إلى بوتسوانا، بناء على طلب من وزارة الخارجية البريطانية.
 
ووردفي بيان على حساب الزوجين على إنستغرام أن "الدوق والدوقة يتطلعان إلى لقاء عدد كبير منكم على أرض الواقع ومواصلة نشر الوعي بشأن الأعمال ذات التأثير الكبير التي تقوم بها المجتمعات المحلية في أنحاء الكومنولث وما وراءه".
 
ووضعت ميغان (37 عاما)؛ وهي ممثلة أميركية سابقة مولودها آرتشي في مايو. ولم تشارك إلا في مناسبة رسمية واحدة فقط منذ ذلك الحين عندما حضرت عرضا عسكريا سنويا على شرف الملكة إليزابيث، في وقت سابق هذا الشهر.
 
ويزور الأمير هاري (34 عاما)، حفيد الملكة إليزابيث والسابع في ترتيب ولاية العرش جنوب القارة الأفريقية كثيرا لعمله في مجال حماية البيئة ولقضاء العطلات.
 
وستعيد الرحلة ذكريات سعيدة إلى أذهان الزوجين، إذ ذهبا إلى بوتسوانا بعد فترة وجيزة من تواعدهما في يوليو  2016 ثم عادا إليها بعد ذلك بعام في عطلة رومانسية احتفلا فيها بعيد ميلادها السادس والثلاثين.
 
وجلب الأمير هاري الألماس الذي استخدم في خاتم خطوبة ميغان من بوتسوانا وهي أكبر منتج للألماس في العالم.
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