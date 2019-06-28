ترامب لبوتين في قمة العشرين: لا تتدخل في الانتخابات

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دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتن إلى البقاء بعيدا عن الانتخابات الرئاسية لعام 2020، حسبما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال.

وقال ترامب مبتسما وهو يجلس إلى جانب نظيره على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في أوساكا باليابان: "لا تتدخل في الانتخابات، من فضلك. لا تتدخل في الانتخابات".

وجاء هذا التعليق من جانب الرئيس الأميركي بينما كان يرد على سؤال أحد المراسلين عقب ملاحظات موجزة أدلى بها ترامب وبوتن عند بدء محادثات ثنائية بينهما.

وكانت أجهزة المخابرات الأميركية تعتقد أن الكرملين تدخل للتأثير على انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016 والتي فاز فيها ترامب على مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، قبل أن يتم إغلاق التحقيق في هذه القضية في وقت سابق من العام الحالي.

وقال ترامب: "إنه شرف كبير لي أن أكون مع الرئيس بوتن"، مضيفا "علاقاتنا جيدة جدا"، علما أن آخر محادثات ثنائية بينهما جرت في يوليو الماضي في هلسنكي، عاصمة فنلندا.

أما الرئيس الروسي فقد قال إن لقائه مع نظيره الأميركي سيكون فرصة طيبة لمواصلة الحوار بينهما.