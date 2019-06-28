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كوستاريكا تطرد مصريين وعراقيين بشبهة الإرهاب

28
JUNE
2019
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أعلنت سلطات الهجرة في كوستاريكا أنّ مصريين وعراقيين اعتُقلوا في نيكاراغوا للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم داعش وأرسِلوا لاحقا إلى كوستاريكا سيتم ترحليهم إلى بلديهم.
واعتُقل المصريان محمد ابراهيم (33 عاماً) ومحمود سامي عيسى (26 عاماً) والعراقيان أحمد غانم محمد الجبوري (41 عاماً) ومصطفى علي محمد يعقوب (29 عاماً) الثلاثاء في نيكاراغوا.
 
وقالت مديرية الهجرة في سان خوسيه إنّ الرجال الأربعة سيُطردون إلى بلادهم بعد انتهاء التحقيق معهم، نظراً إلى وضعهم غير القانوني في كوستاريكا.
 
ودخل الرجال الأربعة كوستاريكا في 9 يونيو من بنما، بموجب اتفاقية هجرة بين البلدين تسمح بدخول 100 مهاجر يومياً. ويعبر العديد من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من هايتي وكوبا وإفريقيا وآسيا، أراضي كوستاريكا للوصول إلى الولايات المتحدة.
 
وأعلنت شرطة نيكاراغوا في بيان أنّ الجيش اعتقل الرجال الأربعة الذين "يشتبه في صلتهم بتنظيم داعش الإرهابي"، مشيرة الى "أنهم كانوا دخلوا من جمهورية كوستاريكا بشكل غير قانوني عن طريق معبر حدودي".
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