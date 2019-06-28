مفاجأة في مسابقة ملكة جمال إنجلترا

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قرر القائمون على مسابقة ملكة جمال إنجلترا إدراج جولة جديدة ضمن المراحل الأساسية تتطلب من المتنافسات على اللقب الظهور بوجوههم خالية من أي مساحيق تجميلية، في خطوة تهدف إلى الاحتكام إلى ملامح الوجه الطبيعية.

وذكرت صحيفة "التليغراف" البريطانية أن "هدف تلك الخطوة تعزيز الإيجابية تجاه الجسم والجمال الطبيعي في مجتمعات باتت مهووسة بمعايير غير واقعية للجمال، والتي عززتها صور العارضات التي تحتل وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام العالمي".

وسيتوجب على المشاركات في المسابقة إرسال صور فوتوغرافية لأنفسهم من دون مساحيق التجميل أو التعديلات على الصور التي توفرها تطبيقات الصور.وأعربت منظمة المسابقة أنجي بيسلي، عن أملها "أن تشجع تلك الخطوة المتسابقات على وضع مكياج أقل وإبراز ملامحهن الطبيعية بعيدا عن التصنع".

وقالت بيسلي: "صدمنا مؤخرا لرؤية فتيات في الـ19 من العمر يخضعن لعمليات تجميل مثل "الفيليرز والبوتوكس"، ويصعدن المنصات بوجوه غطتها مساحيق التجميل وأخفت جمالهن الطبيعي، ومن خلال هذه الخطوة نرسل للفتيات رسالة مفادها بأنه ليس عليهن امتلاك حواجب موشومة ورموش اصطناعية ليحصلن على اللقب".

وأضافت: "استخدام الفتيات لكل تلك الأدوات التجميلية تظهر الأثر المدمر الذي تركته الصور المعدلة التي تحتل وسائل التواصل الاجتماعي، وتداعياتها على احترام الفتيات لذواتهن وصحتهن النفسية".

ولتشجيع "الجمال الطبيعي"، قررت اللجنة أن تؤهل المتسابقة الفائزة بجولة "عدم استخدام مساحيق التجميل" للمرحلة النهائية من المسابقة، والتي تضم 20 مشاركة.

ويشارك أكثر من 20 ألف فتاة في مسابقة "ملكة جمال إنجلترا" هذا العام، وستتأهل الفائزة لمسابقة ملكة جمال العالم.