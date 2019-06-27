تونس - انفجاران متتاليان يسقطان ضحايا في قلب العاصمة!

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أفادت وسائل إعلام تونسية، الخميس، بوقوع تفجيرين انتحاريين في وسط العاصمة، مخلفين قتلى وجرحى.



وذكرت مصادر أن التفجير الانتحاري الأول استهدف سيارة شرطة في شارع الحبيب بورقيبة، الذي يضم عددا من المؤسسات، ويتميز باكتظاظه، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الحادث وقع على بعد 100 متر من السفارة الفرنسية.



وكشفت المعلومات الأولية إصابة 4 أشخاص ومقتل آخرين، لم يحدد عددهم بعد، فيما قال شهود إن دوي انفجار ضخم تردد في المنطقة.



أما الانفجار الثاني فاستهدف وحدة مكافحة الإرهاب في الشارع الرئيسي بالعاصمة تونس. ولم يعرف بعد ما إذا كان التفجير الثاني خلف خسائر بشرية.