بالفيديو ... مقتل طيارين ونجاة 43 راكبا بحادثة هبوط اضطراري لطائرة شرقي روسيا

A + A -

أفاد السكرتير الصحفي لرئيس جمهورية بورياتيا الروسية، أليكسي فيشيف، اليوم الخميس، بمقتل طيارين وإصابة 22 شخصا جراء هبوط اضطراري لطائرة ركاب من طراز "آن-24" شمالي الجمهورية.

وقال فيشيف: "قامت طائرة ركاب بهبوط اضطراري في مطار مدينة نيجني أنغارسك. ونتيجة لذلك لقي طياران مصرعهما، فيما بقي كل الركاب على قيد الحياة. وتم إنقاذ 42 بالغا وطفل واحد".

وكانت طائرة الركاب من طراز "آن-24" التابعة للخطوط الجوية المحلية "أنغارا" أقلعت صباح اليوم الخميس من مطار نيجني أنغارسك في طريقها إلى مدينة أولان أوديه.

ودقق فيشيف: "بعد الإقلاع توقف أحد محركات الطائرة. واتخذ طاقمها قرارا حول العودة إلى المطار. وتدل المعلومات التمهيدية على أن الطائرة خرجت أثناء الهبوط عن حدود المدرج واصطدمت بمبنى، الأمر الذي أسفر عن اندلاع حريق في الطائرة".