ترامب مغردا عبر "تويتر": "ملل".. وتعليقات طريفة

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عربي 21 - عبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن شعوره بالملل، وذلك في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وحازت تغريدة ترامب التي لم تزد على الكلمة الواحدة "ملل"، على تفاعل واسع من قبل المغردين، إذ أعاد نشرها نحو 36 ألفا، وفضّلها ما يزيد على 140 ألفا، خلال أقل من ساعتين على نشرها.

وعلق ناشطون بشكل طريف على تغريدة ترامب، معطينه حلولا للتخلص من الملل.

وقالت إحدى الناشطات، إن على ترامب البحث للحصول على وظيفة قد تخلصه من الملل.

فيما ربط آخرون تغريدة ترامب بالمناظرات بين مرشحي الرئاسة الأمريكية في الانتخابات القادمة 2020.