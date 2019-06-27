living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أردوغان وترامب.. حديث عن "زيارة" وتهديد بالتحكيم الدولي

27
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة أجريت معه في اليابان، حيث سيشارك في قمة مجموعة العشرين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يزور تركيا في يوليو، لافتا في الوقت نفسه إلى أن بلاده قد تشكو واشنطن إلى التحكيم الدولي.
 
وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وتركيا- البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي- بسبب شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي إس-400 من روسيا. وقد تواجه تركيا عقوبات بموجب قانون أميركي، ويحتمل أن تفقد شراكتها في برنامج مقاتلات إف-35 ولا تتمكن من الحصول على تلك المقاتلات.
 
وسُئل أردوغان إن كان يعتقد أن بوسعه إقناع ترامب بعدم فرض عقوبات على تركيا فقال لصحيفة نيكي الخميس "أعتقد أن اجتماعي مع الرئيس الأميركي ترامب خلال قمة مجموعة العشرين سيكون مهما لكسر الجمود في علاقتنا الثنائية وتعزيز التعاون فيما بيننا.
 
"بالإضافة إلى ذلك فإن ثمة حديث عن زيارة السيد ترامب لتركيا في يوليو".
 
 وكرر أردوغان أن أنقرة لن تتراجع عن شراء المنظومة الروسية، وقال إنه لم يسمع شيئاً من ترامب بخصوص العقوبات.
 
وقال للصحيفة "دفعنا لهم (الولايات المتحدة) بالفعل 1.25 مليار دولار لمشروع "إف-35". إذا قاموا بمثل هذا التحرك الخاطئ فسنحيل الأمر إلى التحكيم الدولي لأننا سنريد إعادة الأموال التي دفعناها حتى الآن".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout