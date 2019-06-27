أردوغان وترامب.. حديث عن "زيارة" وتهديد بالتحكيم الدولي

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة أجريت معه في اليابان، حيث سيشارك في قمة مجموعة العشرين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يزور تركيا في يوليو، لافتا في الوقت نفسه إلى أن بلاده قد تشكو واشنطن إلى التحكيم الدولي.

وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وتركيا- البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي- بسبب شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي إس-400 من روسيا. وقد تواجه تركيا عقوبات بموجب قانون أميركي، ويحتمل أن تفقد شراكتها في برنامج مقاتلات إف-35 ولا تتمكن من الحصول على تلك المقاتلات.

وسُئل أردوغان إن كان يعتقد أن بوسعه إقناع ترامب بعدم فرض عقوبات على تركيا فقال لصحيفة نيكي الخميس "أعتقد أن اجتماعي مع الرئيس الأميركي ترامب خلال قمة مجموعة العشرين سيكون مهما لكسر الجمود في علاقتنا الثنائية وتعزيز التعاون فيما بيننا.

"بالإضافة إلى ذلك فإن ثمة حديث عن زيارة السيد ترامب لتركيا في يوليو".

وكرر أردوغان أن أنقرة لن تتراجع عن شراء المنظومة الروسية، وقال إنه لم يسمع شيئاً من ترامب بخصوص العقوبات.

وقال للصحيفة "دفعنا لهم (الولايات المتحدة) بالفعل 1.25 مليار دولار لمشروع "إف-35". إذا قاموا بمثل هذا التحرك الخاطئ فسنحيل الأمر إلى التحكيم الدولي لأننا سنريد إعادة الأموال التي دفعناها حتى الآن".