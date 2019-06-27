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بالصور - هذا هو أفضل مطعم في العالم!

27
JUNE
2019
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فاز مطعم ميرازور، الواقع في الريفييرا الفرنسية، بلقب أفضل مطعم في العالم ضمن حفل أقيم في سنغافورة الثلاثاء، حيث نال إشادة بما يقدمه من أطباق يعدها من مكونات موسمية طازجة.

وقفز المطعم الحائز على ثلاث نجوم في دليل ميشلان، وهوما يعني أنه مطعم من الدرجة الأولى، إلى قمة أفضل 50 مطعماً في العالم بعدما كان في المرتبة الثالثة العام الماضي، ليحل محل أوستريا فرانشيسكانا الإيطالي.

وقائمة أطباق ميرازور مستوحاة من البحار والجبال ومكوناتها تؤخذ طازجة من مزارعها الخاصة.

ومن بين ما يقدمه المطعم من مأكولات، طبق جذور الشمندر (البنجر) المحمرة المملحة المغطاة بكريمة الكافيار.

وفي تصريحات لـ"رويترز" قال ماورو كولاجريكو كبير طهاة المطعم إنه شعر بأنه "يحلق في السماء" بعد الفوز بالجائزة، مضيفا: "هذا يظهر للعالم أن كل شيء ممكن عندما يكون لديك حلم".

وانطلقت قائمة أفضل 50 مطعما في العالم عام 2002 ونالت شهرة واسعة تضاهي شهرة دليل نجوم ميشلان القائم منذ فترة طويلة، وكان حفل سنغافورة الثلاثاء هو الأول الذي يقام في آسيا.

وحل مطعم نوما الذي أعيد افتتاحه في كوبنهاجن بالدنمارك في المرتبة الثانية في قائمة 2019.

وهيمنت إسبانيا على أول عشر مراتب بالقائمة بثلاثة مطاعم إذ جاء مطعم أسادور إتسباري بالمرتبة الثالثة لتقديمه مكونات بسيطة مطهوة بالشواء، بينما حل مطعم ميجاريتس في المرتبة السابعة ومطعم ديسفروتار في المرتبة التاسعة.

وكان المطعم الآسيوي الوحيد في أول عشرة أسماء هو مطعم جاجان في بانكوك ع اصمة تايلاند ونال المرتبة الرابعة.

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