الخارجية الروسية: طهران لن تبقى وحدها إذا قررت واشنطن مهاجمتها

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لفت مدير الدائرة الثانية لآسيا بوزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف إلى أن “روسيا والعديد من الدول الأخرى تتعاطف مع إيران، وان طهران لن تبقى وحدها إذا قررت واشنطن، اتخاذ إجراءات جنونية وغير مسؤولة ضدها”، مشيراً إلى “وجود ضغط أميركي قوي على إيران”.



وأشار إلى أن “ذلك يبدو بمثابة خدعة قاسية ومحفوفة بالمخاطر”، مشدداً على أن “هذا الرأي لا يختلف كثيرا عن التقييم الرسمي”، مضيفاً: “نحن نفضل اللعب بالشطرنج، أما الزملاء الأمريكيون فيحبون لعبة البوكر، التي وبخلاف الشطرنج، تكون نهايتها غير متوقعة دائما. لذلك يسود الخداع دائما في البوكر، وعندما تشتد حدة اللعب، يزداد احتمال انعدام القدرة على التنبؤ، حينذاك قد يخرج الأمر عن نطاق السيطرة وهو أمر يثير القلق”.