العثور على نجم شهير جثة هامدة... وآخر رسالة له تكشف السر

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ذكر بيان لشرطة نيويورك أنه تم العثور على نجم "يوتيوب" الشهير المعروف باسم إيتيكا جثة هامدة.

وجاء في البيان الذي نشرته على حسابها على "تويتر": "نأسف لإعلامكم بأن ديسموند اموفاه أكا إيتيكا وجد ميتاً".

ويأتي هذا بعد اختفاء النجم الذي يبلغ الـ29 عاماً منذ 19 يونيو حزيران الجاري. وتم أيضاً العثور على مقطع فيديو سجله بنفسه ويعود بتاريخه إلى الـ20 من الشهر نفسه. وقال فيه متوجهاً إلى معجبيه: "أسف لأنني خنت ثقتكم".

وأضاف: "آسف لأنني لم أسع إلى مساعدة نفسي. لقد حضرت مكان دفني ويجب أن أرقد فيه.تعلموا الدرس مني. لا تبعدوا عنكم الأشخاص الذين يهتمون بكم".

وتابع: "عشت حياتي كمهرج وسأترك كل هذا للأبد. لا تدعوا مواقع التواصل تستنزفكم كما فعلت بي. حان وقت الرحيل اهتموا بأنفسكم وأتمنى لكم وقتاً ممتعاً".

ويذكر أن النجم اطلق شبكته على "يوتيوب" في العام 2012، ويتابعه من خلالها أكثر من 845 ألفاً.