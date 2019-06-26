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الكشف عن سبب حريق نوتردام

26
JUNE
2019
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رجح المدعي العام الفرنسي، أن خللا في النظام الكهربائي أو سيجارة لم يتم إطفاؤها جيدا وراء نشوب الحريق الذي أتى على جزء من كاتدرائية "نوتردام" في باريس قبل شهرين.

وكتب موقع "فرانس أنفو" نقلا عن المدعي العام "لا توجد أي فرضية تدعم وقوف الدافع الإجرامي وراء الحادث".

وأشار أن: "هناك العديد من الفرضيات التي شغلت انتباه المحققين، بما في ذلك وجود خلل في النظام الكهربائي أو سيجارة لم يتم إطفاؤها جيدا، دون أن يكون بالإمكان الفصل في واحدة منها في هذه المرحلة.

وأردف المدعي العام، أنه بالرغم من عدم التمكن من تحديد الأسباب الدقيقة للحريق أثناء التحقيق الأولي، إلا أنه يتوجب الآن مواصلة بحث معمق الذي يعتمد على عمل الخبراء.

كما أكد فتح تحقيق قضائي ضد المتسببين بطريقة غير مباشرة في ارتفاع حجم الضرر الذي أصاب الكاتدرائية من خلال الإخلال بواجب العناية والسلامة الذي يفرضه القانون.

يذكر أن كاتدرائية "نوتردام" في باريس تعرضت لحريق هائل في منصف شهر نيسان من الماضي، أتى على جزء كبير منها قبل أن تتمكن فرق الانقاذ من إخماد النيران.

المصدر: سبوتنيك

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