وزير سعودي: هذا ما سينجح خطة كوشنر

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قال وزير الدولة السعودي محمد الشيخ إن الخطة الاقتصادية، التي طرحها جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض للأراضي الفلسطينية، "يمكن أن تنجح إذ إنها تشمل القطاع الخاص وإذا كان هناك أمل في السلام".



وأضاف خلال لقاءات بورشة البحرين، إنه يعتقد أنه من الممكن تنفيذ الخطة، إذا آمن الناس بأن من الممكن تنفيذها.



وأشار إلى أن السبيل لـ"إقناع الناس بها، هو منحهم الأمل بأنها ستكون مستدامة وباقية، وستؤدي إلى الرخاء والتنمية في نهاية المطاف" وفق وصفه.



وتأتي تصريحات الوزير السعودي، على الرغم من رفض كوشنر لمبادرة السلام العربية، التي قدمتها الرياض وأقرتها القمة العربية عام 2002 في بيروت.



وكان كوشنر قال في مقابلة مع قناة الجزيرة بالبيت الأبيض، قبيل مغادرته إلى البحرين: إن "كل الأطراف التي تواصلت معها تتحدث عن المبادرة العربية التي كانت جهدًا عظيما".

واستدرك: "لكن لو كان بالإمكان التوصل إلى حل بموجبها لكان ذلك قد تم منذ زمن بعيد، وعليه يجب فعلينا جميعًا أن نعترف بأنه إذا تم التوصل إلى تسوية فلن يكون ذلك على أساس المبادرة العربية بل سيكون في موقع ما بين المبادرة العربية والموقف الإسرائيلي".



ورأى المستشار الأمريكي وصهر ترامب أن ورشة المنامة التي دعت لها الولايات المتحدة في إطار "صفقة القرن" قد حققت نجاحًا.



وقال في هذا الصدد إن الورشة قد حققت فعلا نجاحا حيث ستحضر دول المنطقة، كما ستحضر عديد من دول العالم رغم أن هناك جهات تقول لهم ألا يحضروا.



وعن الانتقادات التي توجّه إلى قرار ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، قال كوشنر إن ذلك "من حق الولايات المتحدة، والكونغرس سن هذا التشريع منذ سنوات".



يذكر أن ورشة البحرين، سيترأسها كوشنر، وتركز على بحث جوانب اقتصادية متعلقة بما يعرف بـ"صفقة القرن".

(عربي 21)