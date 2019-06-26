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إسرائيل تستدعي السفير التشيلي لجلسة توبيخ

26
JUNE
2019
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سبوتنيك - استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية تشيلي في تل أبيب، لجلسة توبيخ، وذلك بسبب الزيارة التي قام بها رئيس جمهورية تشيلي، سبستيان بينيرا وزوجته، يوم أمس، للمسجد الأقصى المبارك.
 
وبحسب القناة الإسرائيلية الثانية، فقد أمر "وزير الخارجية يسرائيل كاتس، بتوبيخ السفير بسبب مرافقة مسؤولين فلسطينيين كبار للرئيس التشيلي سبستيان بينيرا، خلال زيارته إلى الحرم القدسي يوم أمس الثلاثاء، وهو الأمر الذي اعتبر أنه يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه قبل الزيارة".
 
ونقلت القناة تصريحات لوزارة الخارجية الإسرائيلية قالت فيها، بأن "وزير الخارجية ينظر بجدية إلى انتهاك السيادة الإسرائيلية على جبل الهيكل (الاسم الإسرائيلي للحرم القدسي)، لا سيما عندما يتم هذا من خلال الخروج عن التفاهمات الواضحة بشأن برنامج الزيارة. يجب الفصل بين حرية العبادة الكاملة التي تحرص عليها إسرائيل بشكل كامل، أكثر من أي جهة أخرى، وبين الحفاظ ومنع أي انتهاك للسيادة على جبل الهيكل".
يذكر أن من بين المسؤولين والوزراء الفلسطينيين الذي رافقوا الرئيس التشيلي، كان وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية فادي الهدمي، وعدد من المسؤولين في دائرة الأوقاف الإسلامية.
 
وكان الرئيس التشيلي قد وصل، يوم أمس الأول، في زيارة رسمية إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، حيث يلتقي اليوم بنظيره الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، كما يزور نظيره الفلسطيني محمود عباس، يوم غد الخميس، في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله في الضفة الغربية.
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