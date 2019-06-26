living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور.. بوينغ تركن طائرات 737 ماكس في "أغرب مكان"

26
JUNE
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اضطرت شركة بوينغ الأميركية إلى اللجوء لخطة طارئة لاستيعاب صدمة منع طائراتها من طراز "ماكس 737" من التحليق، وعدم قدرتها على تسليم الطائرات المفترض بيعها لشركات الطيران العالمية.
 
وبموجب الخطة، التي تعرف باسم خطة إدارة المخزون"، تقوم شركة بوينغ حاليا بتخزين بعض طائراتها من طراز "بوينغ ماكس 737"، التي لم تتمكن من تسليمها، في ساحات مواقف سيارات الموظفين، وفقا لما ذكره موقع"بيزنيس إنسايدر".
 
وتظهر لقطات بثتها محطة تلفزيون "كينغ تي في" في سياتل، عددا من الطائرات التي يفترض تسليمها إلى شركة "خطوط طومسون الجوية" متوقفة بجانب السيارات في منشأة رينتون التابعة لبوينغ في واشنطن بالولايات المتحدة.
 
وقال متحدث باسم شركة بوينغ "نحن نستغل الموارد في جميع أنحاء مواقع شركة بوينغ خلال فترة توقف التسليم لطائرات ماكس 737، بما في ذلك منشآتنا في "بوجيت ساوند"، وبوينغ سان أنطونيو وبحيرة موسى".
 
يشار إلى أنه تم تعليق تحليق جميع طائرات بوينغ ماكس 737 منذ مارس 2019، بعد كارثتين جويتين ناجمتين عن خلل برمجي في هذا الطراز، تسببتا بمقتل المئات.
 
 ففي أكتوبر 2018، تحطمت طائرة "ليون إير" الإندونيسية، الرحلة 610، في بحر جافا بعد 12 دقيقة من إقلاعها، مما أدى إلى مقتل جميع ركاب وطاقمها البالغ عددهم 189.
 
وبعد 4 أشهر فقط، تحطمت الرحلة رقم 302 التابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية بالقرب من مدينة بيشوفتو بعد 6 دقائق من الإقلاع، مما أدى إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 157.
 
 ويعتقد أن الكارثتين نتجتا جزئيا عن مشكلة في برنامج المناورة في الطائرة، وهما السبب في قرار الشركات العالمية في منع تحليق هذا الطراز، ومنع استلامها بحسب ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
 
ونتيجة لذلك، تمتنع شركات الطيران العالمية عن تسلم طلبياتها الخاصة من "ماكس 737"، قبل أن يتم تحديث البرنامج وترقيته لمنع وقوع كوارث جديدة بشكل لا لبس فيه.
 
وتسبب هذا القرار من قبل الشركات العالمية، والتأخير في الانتهاء من ترقية البرنامج، في حدوث مشكلات في التخزين لشركة بوينغ.
 
وكانت شركة بوينغ قالت في أبريل الماضي إن أزمة الطراز "ماكس 737" كلفت بالفعل مليار دولار.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout