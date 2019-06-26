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"من وراء الكواليس".. كيم وترامب يستعدان للقمة الثالثة

26
JUNE
2019
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قال الرئيس الكوري الجنوبي إن مسؤولين كوريين شماليين وأميركيين يعقدون "محادثات من وراء الكواليس" لعقد قمة ثالثة بين زعيمي البلدين.
 
وتأتي تصريحات مون جاي-إن وسط آفاق مشجعة لاستئناف الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بعد أن تبادل الرئيس دونالد ترامب والزعيم كيم جونغ أون رسائل شخصية مؤخراً.
 
وكانت القمة الثانية بين الزعيمين بهانوي انهارت في فبراير الماضي، دون التوصل لأي اتفاق.
 
ودافع مون عن المحادثات، قائلاً إنه لا يعتبر القمتين فاشلتين لأنهما سمحا للجانبين بعرض مواقفهما.
 
وقال مون "ليس هناك أي سبب للنظر الى الوضع الحالي وكأنه عملية سلام في طريق مسدود، لمجرد أن الوتيرة بقيت بطيئة".
 
وأضاف أن رغبة ترامب وكيم جونغ أون في الحوار "لم تتبدد أبدا" مشيرا بشكل خاص إلى تبادل الرسائل في الآونة الأخيرة بينهما.
 
لكنه تابع "بما أن علاقتهما العدائية استمرت على مدى أكثر من 70 عاما، فسيكون من الصعب تجاوز انعدام الثقة بشكل فوري".
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