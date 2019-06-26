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مقتل جنديين أميركيين في أفغانستان

26
JUNE
2019
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قالت مهمة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي‭‭ ‬‬في بيان إن اثنين من الجنود الأميركيين قتلا في أفغانستان، الأربعاء.
ولم تذكر المهمة أي تفاصيل وحجبت اسميهما لحين إبلاغ أقاربهما، حسب ما نقلت وكالة رويترز. 
 
وغالبا ما تستهدف تنظيمات متطرفة مثل داعش أو طالبان القوات الأميركية. ولم تتبن أي جهة إلى حدود الساعة هذا الهجوم.
 
ووفقا لتقارير الحكومة الأميركية وحلف الأطلسي فإن مقتل الجنديين يرفع عدد القتلى الأميركيين في أفغانستان إلى ستة على الأقل في عام 2019 وإلى ما لا يقل عن 65 منذ يناير 2015.
 
وكان جنرال البحرية الأميركية، فرانك ماكنزي، قال قبل أيام إن تنظيم داعش في أفغانستان يمثل تهديدا مقلقا جدا للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن جهود مكافحة الإرهاب الأميركية لم تعمل بعد على تقليص طموحاته المتطرفة.
 
وظهر فرع التنظيم في أفغانستان بعد فترة وجيزة من اجتياح مقاتليه مناطق شاسعة في سوريا والعراق صيف عام 2014 ويشير فرع أفغانستان إلى نفسه باسم "ولاية خراسان"، وهو الاسم الذي كان يطلق على أجزاء من أفغانستان وإيران ووسط آسيا في العصور الوسطى.
 
وتقاتل القوات الأميركية تنظيم داعش في أفغانستان بشكل منفصل عن مهمتها المتمثلة في تقديم المشورة والمساعدة للقوات الأفغانية في معركتها ضد طالبان.
 
وهناك انقسامات حادة بين طالبان وتنظيم داعش حول الأيديولوجية والتكتيكات، حيث تقصر هجمات طالبان إلى حد كبير على الأهداف الحكومية وقوات الأمن الأفغانية والدولية.
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