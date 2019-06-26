living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"رضيع الهند".. مأساة إنسانية في كيس بلاستيكي

26
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يبدو أن مخيلة الإنسان في التخلص من أخيه الإنسان، أو ربما ابنه البشري، تفوق الوصف، فكل يوم تتفتح قريحته عن فكرة جديدة، كما في حالة "رضيع الهند".
 
فقد أصدرت شرطة ولاية جورجيا الأميركية شريط فيديو مصورا لطفل رضيع حديث الولادة عثر عليه حيا داخل كيس بلاستيكي في السادس من يونيو الجاري، فيما ما زال حبله السري مربوطا فيه.
 
وأظهرت لقطات الفيديو، الذي نشرته الشرطة على الإنترنت، عملية إنقاذ الرضيع حديث الولادة الذي ترك مهجورا في غابة قرب مدينة كومينغ على بعد نحو 56 كيلومترا إلى الشمال من مدينة أتلانتا، وفقا لما ذكرته موقع سكاي نيوز البريطاني.
 
وأطلاق ضباط الشرطة، الذين أنقذوا الرضيع حديث الولادة، اسم "رضيع الهند"، تيمنا بقصة ماوكلي، أو "فتى الأدغال"، الذي ربته الذئاب في غابة في الهند، على أمل أن يشجع أي شخص لديه معلومات عن الوالدين على التقدم والإدلاء بها إلى مراكز الشرطة.
 
وتبدأ لقطات الفيديو، الذي نشرته مقاطعة فوسيث على صفحتها في فيسبوك، بمقطع للصراخ اليائس الذي يسمع عند وصول الضباط إلى مكان الحادث، فيما يتحدثون إلى رجل يمكن رؤيته في اللقطات، حيث يسألونه: "كيف عثرت عليه"؟
 
ويرد الرجل بالقول إنه سمع صوته من داخل منزله.
 
ثم يسمع صوت ضابط الشرطة وهو  يبدي عاطفة جياشة تجاه الطفل الرضيع، فيما يقوم أفراد الشرطة بتمزيق الكيس البلاستيكي لتحرير "رضيع الهند"، الذي أطلق المزيد من الصراخ فيما يهدهده الشرطي، بانتظار مجيء الفريق الطبي.
 
وأودع الطفل الآن في عهدة إدارة خدمات الطفل والعائلة بالولاية، فيما تستمر عملية البحث عن والدي الطفل
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout