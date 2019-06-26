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فرنسا تنتظر "جمعة غير مسبوقة".. وحدث لم يسجل بالتاريخ

26
JUNE
2019
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قالت صحيفة "غارديان" البريطانية إن موجة حرارة قوية تنتظر فرنسا، هذا الأسبوع، ينتظر أن تحطم الرقم القياسي على الصعيد الوطني.

وأوضح المصدر أن درجات الحرارة القياسية عادة ما يجري تسجيلها في أواخر يوليو أو أغسطس، لكن الأمر سيختلف هذه السنة، حيث يتوقع أن تشهد العديد من دول أوروبا موجة حر غير عادية في فترة مبكرة من الصيف.

وتابع "يتوقع خبراء الأرصاد أن تصل درجات الحرارة إلى أعلى مستوياتها، خلال ما تبقى من يونيو الجاري، خصوصا في النمسا وبلجيكا والتشيك والدنمارك وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وهولندا وسويسرا".

وذكر أحد خبراء الأرصاد في فرنسا "نحن نتوجه إلى رقم قياسي جديد في بلادنا"، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى تجاوز 45 درجة في منطقتي نيمس وكاربينتراس الجنوبيتين، يوم الجمعة.

يشار إلى أن أعلى درجة حرارة جرى تسجيلها في فرنسا، خلال يونيو، كانت 41.5 درجة مئوية في 21 يونيو 2003. أما أعلى درجة حرارة في تاريخ البلاد كانت 44.1 درجة مئوية، وجرى تسجيلها في العام نفسه (12 أغسطس 2003).

وتحسبا لهذا الارتفاع القياسي، انتشرت في شوارع المدن الفرنسية مرشات المياه للتخفيف من الحر على السكان، كما جرى نشر تحذيرات تقضي بالابتعاد عن أشعة الشمس الضارة خلال ساعات النهار.

ويقول العلماء إن موجات الحرارة يمكن أن تكون خطيرة بشكل خاص، عندما تحدث في أوائل الصيف (يونيو).

وأدت موجة الحر في أوروبا عام 2003 إلى وفاة نحو 70 ألف شخص.

 

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