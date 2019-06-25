هكذا سيحاكم عمر البشير في الخرطوم

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نقلت وسائل إعلام سودانية عن "المجلس العسكري" الحاكم، إعلانه أن الرئيس المعزول عمر البشير سيحاكم في الخرطوم، على جميع الجرائم التي وجهتها له المحكمة الجنائية الدولية.



وذكرت صحيفة "الانتباهة" السودانية، أن "المجلس أعلن رفضه محاكمة أي سوداني خارج البلاد، وبأنّ محاكمة البشير ستنقل على الهواء مباشرة".



من جهته، أشار رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية في المجلس صلاح عبد الخالق، إلى أن مدعي المحكمة الجنائية طالب السلطات بتقديم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محاكمته داخل السودان، ولفت إلى أنهم يرحبون بمحاكمته في الداخل.



وشدد عبد الخالق على أن البشير سيحاكم على جميع القضايا التي يواجه فيها اتهامات ومنها "ارتكاب جرائم في دارفور"، وستكون محاكمته مباشرة وعبر الأثير.