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صورة تكشف من خلالها تفاصيل عن شخصيتك!

25
JUNE
2019
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كشف موقع Wake Up Your Mind عن رسم باللونين الأبيض والأسود، ما تراه من خلاله قد يعكس بعض الأشياء المثيرة عن شخصيتك.

ويمكن للناظر إلى الصورة، من الوهلة الأولى، رؤية شفاه مفتوحة قليلا أو مجموعة من الأشجار أو ربما سلسلة من جذور الأشجار التي تختبئ تحت الأرض، ويعكس هذا الاختلاف في الرؤى بعض التفاصيل عن شخصيتك وفقا لما تراه.

 

1- الشفاه:

بحسب موقع Wake Up Your Mind، فإن رؤية الشفاه أولا، على ما يبدو، ترجح أنك شخص “هادئ وبسيط”، وأنك محب للحياة غير المعقدة، وتجاري التيار غالبا.

وعلى الرغم من أنك قد تكون ساذجا في بعض الأحيان، إلا أنك حكيم جدا بشكل عام وتقدر الصدق.

ويقول الموقع: “يُنظر إليك على أنك ضعيف وتحتاج إلى مساعدة، ولكن في الحقيقة هذا غير صحيح. لديك القدرة على حل المشكلات بنفسك دون مساعدة أحد”.

2- الأشجار:

إذا رأيت الأشجار أولا، فأنت من النوع الذي يقلق بشأن ما يفكر به الناس عنك ومن يتعين على من حولك كسب ثقتك بالفعل.

وفي الغالب أنت قوي وغامض، وبحسب موقع Wake Up Your Mind: “لديك صفحة غامضة تمنع الآخرين من قراءة أو تخمين ما يدور في رأسك، أنت منفتح على كل الاحتمالات ونتائج المستقبل هي النجاح في كل ما تتخيله”.

3- الجذور:

الذين يرون الجذور أولا لديهم القدرة على التعرف على أخطائهم وقبول النقد البناء، فهم يمتلكون شخصية مستقلة ومركزة ومسؤولة.

ويقول موقع Wake Up Your Mind: “يعتقد الأشخاص الذين تقابلهم أولا أنك شخص عادي جدا، دون مواهب أو صفات ثورية، ومع ذلك، فإن هذا الانطباع يتغير عندما يتعرفون عليك أكثر، ويدركون أنك كفء للغاية وحماسي بما فيه الكفاية”.

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