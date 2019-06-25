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الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تعيد لروسيا صوتها وبشروطها

25
JUNE
2019
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صوّتت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على إعادة حق التصويت لروسيا، بعد 5 سنوات من تجميده، ضمن "العقوبات" على خلفية عودة شبه جزيرة القرم إلى قوام روسيا التي قاطعت الجمعية.
 
 
وعلى الرغم من المعارضة القوية لأوكرانيا، وافق 118 برلمانيا من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا على السماح لروسيا بإرسال وفدها إلى مجلس أوروبا ابتداء من الثلاثاء، ما يمهد الطريق لها للمشاركة الأربعاء في انتخاب أمين عام جديد لهذه الهيئة الحقوقية الأوروبية، حيث رفض هذه الخطوة 62 عضوا وامتنع عن التصويت 10 أعضاء.
 
وتم تجريد ممثلي موسكو من حق التصويت بعد عودة جمهورية القرم إلى قوام روسيا عام 2014.
 
وردت روسيا بمقاطعة الجمعية، كما رفضت منذ عام 2017 دفع حصتها البالغة 33 مليون يورو من الميزانية السنوية للهيئة التي تشرف على مراقبة حقوق الانسان والحريات.
 
وكانت روسيا قد هددت بالانسحاب من المجلس الأوروبي تماما في حال لم يسمح لها بالمشاركة في انتخابات الأربعاء.
 
وبطلب من روسيا، تبنى المجلس بندا جديدا في نظام الجمعية الداخلي ينص على أن "حقوق الأعضاء في التصويت والتحدث والتمثيل في الجمعية لا يمكن تعليقها أو إبطالها من خلال الطعن في صلاحيات الوفد العضو أو مراجعة صلاحياته".
 
وحاول الوفد الأوكراني تأخير النظر في هذا البند، واقترح أكثر من 200 تعديل عليه، ناقشها المجلس لمدة تسع ساعات.
روسيا اليوم
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