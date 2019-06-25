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منزل هاري وميغان تكلف 2.4 مليون إسترليني

25
JUNE
2019
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قال قصر بكنغهام، الثلاثاء، إن تكلفة تجديد بيت الأمير هاري، حفيد الملكة إليزابيث ملكة إنجلترا، وزوجته ميغان الجديد بلغت 2.4 مليون جنيه إسترليني (3 ملايين دولار).
 
وغطى المبلغ، الذي أخذ من المخصص السنوي للعائلة المالكة الممول من دافعي الضرائب، تكلفة تحويل كوخ فروجمور إلى مسكن واحد، بينما تحمل دوق ودوقة ساسكس نفقات التجهيزات والمفروشات.
 
وقال مايكل ستيفنس، أمين المحفظة الملكية "لم يخضع العقار للعمل لبضع سنوات وجرى تخصيصه بالفعل للتجديد بموجب المسؤولية عن الحفاظ على حالة مباني القصور الملكية المشغولة".
 
وتابع "جرى استبدال البنية التحتية القديمة لضمان مستقبل طويل الأجل للعقار" فيما نشرت العائلة المالكة التقرير السنوي للمنح السيادية الذي يقدم تفاصيل عن الدخل والإنفاق الرسمي للملكة إليزابيث وزوجها.
 
وأصبح كوخ فروجمور الذي يعود للقرن التاسع عشر في فناء مبنى قلعة وندسور مقر الإقامة الرسمي للأمير هاري وزوجته ميغان، عندما انتقلا إليه قبل ميلاد طفلهما الأول آرتشي في مايو.
 
وجرى تحويل المبني من قبل إلى 5 مساكن منفصلة، وقرر مسؤولون ملكيون تجديده قبل الموافقة على أنه سيصبح مقر إقامة هاري وميغان.
 
وقال مصدر في البلاط طلب عدم نشر اسمه إن منحة دافعي الضرائب غطت التكلفة الأساسية للمطابخ ودورات المياه والأرضيات، فيما كانت تتولى الأسرة المالكة أي نفقات دفعت لأشياء من قبيل الستائر والتجهيزات.
 
وقال المصدر إن الملكة كانت مشاركة في القرار للسماح للزوجين باستخدام الكوخ، وظلت على إطلاع بتقدم العمل في المشروع خلال مراحله.
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