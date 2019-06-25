لماذا يباع البرتقال بأكياس شبكية حمراء اللون؟

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تعتبر فاكهة البرتقال إحدى الفواكه الأكثر شعبية في العالم، والمفيدة لجسم الإنسان لما تقدمه من عناصر غذائية جيدة.

يباع البرتقال في الأسواق والمتاجر وحتى على العربات في الأسواق الشعبية، والملفت للنظر هو بيع البرتقال في أغلب الأحيان بأكياس شبكية حمراء اللون.

لكن مالسبب الذي يكمن وراء بيع وعرض هذا النوع من الفواكه بهذه الأكياس الشبكية الحمراء.

بحسب موقع "tasteofhome"، فإن عملية عرض هذه الفواكه بهذه الأكياس ليس إلا حيلة بصرية يستخدمها التجار ليبدو لون البرتقال أكثر برتقالية.

فاللون الأحمر لهذه الأكياس الشبكية ينسجم مع لون قشرة البرتقال ليعطي إحساسا للمشتري بأن لون البرتقال أكثر برتقالية فيكون طازجا وجذابا بأعين المشتري.

الأمر نفسه يقوم به التجار في عملية بيع الليمون حيث يوضع بأكياس شبكية صفراء أو خضراء ليبدو أكثر اصفرارا.

وبشكل عام لا يمكن معرفة مدى نضج البرتقال من لونها، حيث تتأثر قشرة البرقتال بدرجات الحرارة، الأمر الذي لا ينعكس بشكل تام على الجودة أو النكهة.