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وفاة أكثر من 150 طفلاً في الهند بسبب مرض التهاب الدماغ

24
JUNE
2019
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فارق أكثر من 150 طفلاً الحياة جراء انتشار لمرض التهاب الدماغ القاتل في ولاية بيهار شرقي الهند.

وبحسب آخر حصيلة رسمية نشرت اليوم الإثنين، توفي 152 طفلاً بسبب التهاب حاد في الدماغ في مقاطعات ولاية بيهار، 131 منهم فارقوا الحياة في مستشفيين في مقاطعة مظفر بور مركز انتشار المرض. وفي أواخر الاسبوع، كانت الحصيلة 118 حالة وفاة.

ولمواجهة تفاقم خطورة الوضع، طلبت المحكمة العليا الهندية من الحكومة أن تبلغها بالإجراءات المتخذة لمحاربة المرض المنتشر في هذه المنطقة شديدة الفقر وتشهد ارتفاعًا كبيرًا بدرجات الحرارة.

وتفترض دراسات بحثية أن الوفيات قد تكون ناتجة عن مادة سامة موجودة في فاكهة الليتشي، قد تدفع الجسم إلى التوقف عن إنتاج الغلوكوز عند الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية والتسبب بحالة نقص في سكر الدم.

وتظهر حالات مماثلة كل عام في هذه المنطقة بين أيار/مايو وتموز/يوليو، وهي فترة حصاد الليتشي الموجودة بكثرة في مقاطعة مظفر بور.

وتظهر على الضحايا الصغار في السن مباشرة أعراض ارتفاع شديد في الحرارة وتشنجات وتقيؤ. وفي حالات عديدة، قد يؤدي المرض إلى الموت إذا لم يعالج فورًا.

وفتح المسؤول الإداري في مظفر بور تحقيقاً حول احتمال حصول إهمال من قبل السلطات الصحية.

وفي نيودلهي، أمرت المحكمة العليا حكومة بيهار بأن ترفع إليها تقريرًا حول "النظافة والظروف الصحية والغذائية والمرافق الصحية" في المنطقة، بحسب وكالة أنباء "تراست اوف اينديا".

وأكد محامون عن ولاية بهار أمام المحكمة العليا أن الأزمة باتت حاليًا تحت السيطرة.

وقُتل أكثر من 1350 طفلاً بسبب التهاب الدماغ خلال العقد المنصرم في بيهار، 355 منهم توفوا في عام 2014 وحده.

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