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بالصورة - أب يتضامن مع إبنه ويرسم "وشم الغرز الجراحية"

24
JUNE
2019
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عبّر رجل بريطاني عن حبه الكبير لابنه، بطريقة تعاطف معها رواد مواقع التواصل بشكر كبير، حينما أجرى الطفل عملية جراحية على مستوى القلب.

ورسم الأب مارتن واتس وشما على صدره بطول 9 سنتيمترات، يشبه علامات الغرز التي تركتها العملية الجراحية في صدر ابنه الصغير جو، الذي يبلغ من العمر 6 أعوام، بحسب موقع "فوكس نيوز".

وذكر المصدر أن الابن أجرى العملية الجراحية في الشهر الماضي، وكان التدخل الطبي ضروريا للحفاظ على حياته، وقام الأب بهذه الخطوة كي لا يشعر الابن بالحرج.

وكان الابن يعاني من "ضيق الصمام الأبهري"، وقالت الأم لين واتس، إنه ليس من السهل أن يخضع طفل صغير لهذه العملية الجراحية المعقدة في سن مبكرة، استغرقت مدتها نحو 8 ساعات.

وأوضحت أنه حينما بدأ الطفل استعادة عافيته، تساءل حول وجود الغرز، فأخبرته الأسرة بأنه ليس شيئا معيبا، وطلبت منه أن يكون فخورا بنفسه ولا يشعر بأي انزعاج.

ومن المرتقب أن يجري أخوه الأكبر هارلي (7 سنوات) جراحة مماثلة في وقت لاحق من العام الجاري.

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