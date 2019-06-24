بالفيديو ... كلب ينقذ طفلا رضيعا في سانت بطرسبورغ الروسية

A + A -

سبوتنيك - سحب الكلب صاحبه إلى منطقة الشجيرات فجأة، عندما كانوا يسيرون في حديقة سانت بطرسبورغ الروسية، فوجد الرجل هناك طفلا رضيعا تركته أمه.

وأنقذ الكلب حياة الطفلة يوم 19 يونيو/حزيران، ولم يفهم صاحبه أولا سبب اهتمام كلبه بالمكان ثم رأى شيء مغطى واتضح أنه رضيع مغطى بقميص.

وأخذ الرجل الطقلة فورا إلى أقرب مستشفى، وكانت جسدها منهك وضعيف جدا، فتخلت عنها أمها بعد ثلاث ساعات من إنجابها.

لكنها ورغم كل شيء قاومت وفي صحة جيدة الآن، خصيصا بعد مساعدة الأطباء، وتبحث الشرطة عن الأم المشتبهة في ترك الطفلة عن عمد في خطر.