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الهند ترفض تقريرا أمريكيا بشأن الحريات الدينية

24
JUNE
2019
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سبوتنيك - أصدرت وزارة الخارجية الهندية ردا صارما على الانتقاد الأمريكي الذي ورد في تقرير سنوي لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن الحرية الدينية أثار شكوكا بشأن عدم قدرة الحكومة الهندية على الحد من الهجمات العنيفة على المسلمين الذين يمثلون أقلية في البلاد.
 
وقال رافيش كومار المتحدث باسم الخارجية الهندية في بيان إن "الهند تفخر بوضعها العلماني ومكانتها كأكبر ديمقراطية وكمجتمع تعددي ملتزم منذ أمد بعيد بالتسامح والاحتواء"، بحسب رويترز.
 
وقال تقرير وزارة الخارجية الذي نُشر يوم الجمعة إن بعض كبار مسؤولي حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي ألقوا في العام الماضي "كلمات تحريضية" ضد الأقليات الدينية.
 
وقال كومار إن الدستور الهندي يكفل الحريات الأساسية والحرية الدينية لكل المواطنين بما في ذلك الأقليات. ويشكل المسلمون 14 في المئة من سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة.
 
وراجع تقرير وزارة الخارجية الأمريكية هجمات تعرضت لها أقليات خلال 2018، وقال إن "هجمات حشود من الجماعات الهندوسية المتطرفة ضد طوائف الأقلية لا سيما المسلمين استمرت طوال العام وسط شائعات بأن الضحايا تجاروا في أبقار أو ذبحوها من أجل لحومها".
 
 
وأشار أيضا إلى تقارير لمنظمات غير حكومية بأن الحكومة أخفقت أحيانا في التحرك ضد هجمات حشود على الأقليات الدينية والطوائف المهمشة ومنتقدي الحكومة.
 
وقال رافيش كومار المتحدث باسم الخارجية الهندية في بيان إن "الهند تفخر بوضعها العلماني ومكانتها كأكبر ديمقراطية وكمجتمع تعددي ملتزم منذ أمد بعيد بالتسامح والاحتواء"، بحسب رويترز.
 
وقال تقرير وزارة الخارجية الذي نُشر يوم الجمعة إن بعض كبار مسؤولي حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي ألقوا في العام الماضي "كلمات تحريضية" ضد الأقليات الدينية.
 
وقال كومار إن الدستور الهندي يكفل الحريات الأساسية والحرية الدينية لكل المواطنين بما في ذلك الأقليات. ويشكل المسلمون 14 في المئة من سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة.
 
وراجع تقرير وزارة الخارجية الأمريكية هجمات تعرضت لها أقليات خلال 2018، وقال إن "هجمات حشود من الجماعات الهندوسية المتطرفة ضد طوائف الأقلية لا سيما المسلمين استمرت طوال العام وسط شائعات بأن الضحايا تجاروا في أبقار أو ذبحوها من أجل لحومها".
 
وأشار أيضا إلى تقارير لمنظمات غير حكومية بأن الحكومة أخفقت أحيانا في التحرك ضد هجمات حشود على الأقليات الدينية والطوائف المهمشة ومنتقدي الحكومة.
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