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إيران: الهجمات الإلكترونية الأميركية علينا "فشلت"

24
JUNE
2019
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قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، الاثنين، إن الهجمات الإلكترونية الأميركية على أهداف إيرانية لم تكن ناجحة.
جاء ذلك بعد تقارير تفيد بأن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) شنت هجوما إلكترونيا تم التخطيط له منذ فترة طويلة، لتعطيل أنظمة إطلاق الصواريخ في البلاد.
 
وفي تغريدة على موقع "تويتر"، قال الوزير محمد جواد آذري: "إنهم يحاولون بقوة، لكنهم لم ينفذوا أي هجوم ناجح".
 
وأضاف: "سألت وسائل الإعلام عما إذا كانت الهجمات الإلكترونية المزعومة ضد إيران صحيحة. نواجه الإرهاب الإلكتروني منذ فترة طويلة. في العام الماضي حيدنا 33 مليون هجوم".
 
وكانت وسائل إعلام أميركية أفادت، السبت، أن الولايات المتحدة شنت، الأسبوع الماضي، هجمات إلكترونية استهدفت أنظمة حاسوبية إيرانية تستخدم لإطلاق الصواريخ، وشبكة تجسس إيرانية، وذلك بعد إسقاط طهران طائرة أميركية بدون طيار.
 
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" وموقع "ياهو نيوز"، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي عدل في اللحظة الأخيرة مساء الخميس عن توجيه ضربة عسكرية إلى إيران ردا على إسقاطها الطائرة الأميركية المسيرة أثناء تحليقها فوق مضيق هرمز، أذن سرا للقيادة السيبرانية الأميركية بشن هجمات إلكترونية انتقامية ضد طهران.
 
وذكرت الصحيفة أن الهجوم الإلكتروني عطل أنظمة إطلاق الصواريخ الإيرانية، بينما لم تعلق متحدثة باسم وزارة الدفاع على هذه العمليات إلكترونية.
 
وبحسب "ياهو نيوز" فإن هجوما إلكترونيا آخر استهدف شبكة تجسس إيرانية مكلفة بمراقبة السفن التي تعبر مضيق هرمز.
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