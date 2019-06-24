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وفاة 129 طفلا بالتهاب الدماغ الحاد في بلدة هندية

24
JUNE
2019
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توفي 129 طفلا على الأقل بالتهاب الدماغ الحاد في بلدة مظفربور بولاية بيهار الواقعة في شرق الهند منذ تفشي الوباء بها في وقت سابق من الشهر الجاري.
 
وكان عدد الوفيات بالمرض، وهو حمى تهاجم الجهاز العصبي المركزي، قد بلغ 97 حالة يوم الاثنين. ويواجه المسؤولون الطبيون والحكوميون انتقادات متصاعدة لفشلهم في احتواء الأزمة في البلدة التي يقترب عدد سكانها من 350 ألف نسمة.
 
ويتسبب في المرض الذي يعرف بـ"الحمى الدماغية" أحد عدد من الفيروسات. ومن بين أعراضه ارتفاع درجة الحرارة والقيء. وفي بعض الحالات تكون الأعراض نوبات وشلل وإغماء. والأطفال وكبار السن أكثر غرضة للإصابة به.
 
وقال شيليش براساد سينغ كبير مسؤولي الولاية بقطاع الصحة في مظفربور لرويترز في اتصال هاتفي "تلقيت أحدث أرقامي بعد الظهر وطبقا لأحدث تقرير لدي 129 طفلا توفوا حتى الآن".
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